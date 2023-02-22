HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kilis'te ziyaretlerde bulundu

KİLİS (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapıcıoğlu, Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda kurulan çadırlardaki depremzedeleri ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Depremlerden en az etkilenen yerlerden birinin Kilis olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Keşke bu can kayıpları da olmasaydı. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız. Allah, böyle acılar bir daha yaşatmasın. Tedavisi devam eden yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Bir an önce deprem psikolojisinden kurtulmak ve normale dönmek gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yardım çalışmalarında milletimiz çok iyi bir sınav verdi. Özellikle sivil toplum kuruluşları, yardım faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıflar çok ciddi bir çaba ortaya koydu. Çok şükür, bu da bizim için bir teselli kaynağı oldu. Enkaz kaldırma veya arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederim. Dünyadan ve memleketin her yerinden yardımlar geldi. Hayat normale dönünceye kadar bizim de yardımlarımız devam edecek."

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