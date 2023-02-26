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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde enkazdan kurtarılanlar yaşadıklarını anlattı

AA

Depremde enkazdan kurtarılanlar yaşadıklarını anlattı

KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan ve kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi gören depremzedeler, yaşadıklarını anlattı.

Depremin ardından Kilis'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine 904 hasta getirildi. Depremzedelerden 137'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavi gören depremzedelerden Miktat Gazel, AA muhabirine, deprem sırasında Hatay'ın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'ndeki evinde olduğunu söyledi.

Depremde eşi, kardeşi ve yeğeni ile iki yakınının yaşamını yitirdiğini belirten Gazel, "Bulunduğumuz alanda sadece bizim evimiz yıkılmıştı. Komşularım geldi ve beni göçük altından kurtardı. Ayağım sıkışmıştı ve ben ayağımdan vazgeçmiştim. Enkaz altından çıkarılırken konuşmaları duyuyordum, 'Ayağını keserler' diyorlardı. Sonra Kilis Devlet Hastanesine getirildim. Hocaların sayesinde ayağıma yeniden sahip oldum. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Eşimin sesini duyunca büyük bir rahatlama hissettim"

Gülizar Yılmaz ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir binanın 5. katında oturduğunu, depremde oğlu ile göçük altında kaldığını söyledi.

Eşi ve kızının ise kurtulduklarını dile getiren Yılmaz, "Beni kurtarmak için yardım çağırdılar. 2 saat enkaz altında kaldım. İlk sarsıntıda tam dışarı çıkmaya hazırlanırken ikinci sarsıntı oldu. Yıkılan evimizde göçük altında kaldım. Oğlumla dolabın arasına sıkıştık. Nefes alabiliyorduk ancak dolap karnımın üzerindeydi. Vücudumdaki kırıklar bu yüzden oluştu diye düşünüyorum." dedi.

Enkaz altında kalınca yanında bulunan oğlunu teselli etmeye çalıştığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oğlum, 'Anne ölmek istemiyorum' diyordu. 'Oğlum, ölmeyeceğiz Allah bizi burada sahipsiz bırakmaz' diyorum ancak büyük bir korku var, kurtulamama korkusu çünkü üzerinizde ne olduğunu bilmediğiniz bir yığıntı var. Sonra eşimin sesini duydum. Eşim, 'Gülizar neredesiniz?' diye bağırıyordu. Eşimin sesini duyunca büyük bir rahatlama hissettim. Oğluma, 'Baban bizi duydu, artık bizi burada bırakmaz, kurtarır' diyerek onu teselli ettim. Sonra kurtarma operasyonu başladı. Önce oğlumu, sonra beni çıkardılar ve hastaneye götürüldük. İslahiye Devlet Hastanesi'nden Kilis'e sevk edildim. Burada bizimle hocalarımız çok ilgilendi."

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Zafer Uzunay da depremin ilk anından itibaren hastane personelinin depremzede olmalarına rağmen cansiparane şekilde çalıştıklarını söyledi.

Depremde hastanenin ayakta kaldığını belirten Uzunay, "Şansımız, ağır hasar almamamız oldu. Personelimiz de bizi yalnız bırakmayarak başarılı şekilde milletimize yardımcı oldu." diye konuştu.

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