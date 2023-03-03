Kilis'te konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor

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KİLİS (AA) - Kilis Valiliği, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için hazırlanan konteynerlerin yakın zamanda tamamlanacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzedeler için hazırlanan konteyner çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Konteynerlerin yakın zamanda hizmete sunulacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis merkezde belediye hizmet binamızın alt tarafında bulunan, Kilis 7 Aralık Üniversitesine ait hobi bahçesi alanında afetzede vatandaşlarımız için hazırlanan konteyner çalışmalarımız devam etmektedir. Kilis merkezde evi yıkılan, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı, orta hasarlı konutları olan vatandaşlarımızın konteyner kente yerleşmeleri ile ilgili AFAD İl Müdürlüğü hizmet binasına bizzat gelerek ya da e-Devlet'ten 'Afetzede Barınma Desteği Başvurusu' üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."





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