Kilis'te depremde hasar gören minare ve binalar kontrollü yıkılıyor

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KİLİS (AA) - Kilis'te, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören binalarla cami minarelerinin yıkımı, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremde ağır hasar gören ve güvenlik tehdidi oluşturan cami minarelerinin, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımlarının kontrollü gerçekleştirildiği belirtildi.

Acil yıkılması gereken hasarlı binaların da yıkımının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Acil yıkılması gereken binalar yıkılırken, herhangi bir kazaya sebep vermemesi adına hasarlı parapet duvarlar da ekiplerimiz tarafından yıkılarak, enkaz kaldırma işlemi gerçekleştiriliyor." ifadesine yer verildi.

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