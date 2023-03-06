Gönüllü berber ve kuaförlerden Kilis'teki depremzedelere saç bakımı

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te gönüllü berber ve kuaförler, depremzedelere hizmet veriyor.

Kilis'te iş yerleri bulunan 5 gönüllü berber ve kuaför, GSB yurtları ve çadırlarda kalan depremzedelerin saç tıraşları ve bakımlarını yapıyor.

Berber Ahmet Geloğlu, depremzedelere ellerinden geldiği kadar destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Gönüllü esnaf arkadaşlarımızla çadırlarda ve öğrenci yurtlarında vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. İl dışından gelen depremzede kardeşlerimizin hem bakımlarını hem de tıraşlarını yapıyoruz. Bu şekilde onlara destek olmak istedik ve onlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz." dedi.

Kırıkhan'da evleri ağır hasar gören ve Kilis'te öğrenci yurdunda barınan Fahri Kurt, bu zor günlerde herkesin depremden etkilenenlere destek olmak için gayret gösterdiğini ifade ederek, "Kilis'te gayet iyi karşılandık ve ağırlanıyoruz. Bugün de berber arkadaşlar bizleri tıraş ettiler. Allah razı olsun ustalarımızdan hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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