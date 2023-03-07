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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Valisi Soytürk, depremle ilgili çalışmaları anlattı:

AA

Kilis Valisi Recep Soytürk, depremin ilk anından itibaren günlük 110 bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını ve 500 konteyner ihalesini yaptıklarını bildirdi.

Kilis Valisi Soytürk, depremle ilgili çalışmaları anlattı:

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, depremin ilk anından itibaren günlük 110 bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını ve 500 konteyner ihalesini yaptıklarını bildirdi.

Soytürk, düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından tüm kurumlarla sahada olduklarını söyledi.

İlk olarak Kilis olarak kendi yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Soytürk, şöyle konuştu:

"Kilis'teki tüm depremzedelere koordineli bir şekilde ulaştık. Kilis Belediyesi, kurumlar ve STK'lerle günlük 110 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptık. Kilis'te sorunları çözdükten sonra çevre illerdeki depremzedelerin yardımına koştuk. Çevre illerdeki depremzedelere devamlı destek sağladık. İslahiye'ye 40 bin yemek, 100 bin ekmek gönderdik."

Soytürk, Kilis'te hasar tespit çalışmalarının bitirildiğini kaydederek, depremde evleri orta, ağır hasar alan vatandaşlara hızlı şekilde ulaştıklarını anlattı.

Vali Soytürk, kentte 62 vatandaşın konteyner talebinin olduğu belirterek, "500 konteyner alımının ihalesini yaptık. İlk etapta 192 konteyneri Kilis merkezdeki alana yerleştireceğiz." diye konuştu.

Köylerdeki depremzedeleri de ziyaret ettiklerini anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Köylerde incelemelerde bulunduk. Jandarma ve emniyetin araçlarıyla köydeki depremzedelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderdik ve gidermeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm kurumlar, STK'ler ve vatandaşlar ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalıştı. Bugünleri el birliği ile atlatacağız."

Vali Soytürk'e Belediye Başkanı Servet Ramazan, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, AFAD Müdürü Uğur Olgun ile diğer ilgililer eşlik etti.

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