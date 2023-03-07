İHH, depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalarda İHH ekiplerinde 7 bin 21 arama kurtarma ile yardım görevlisi görev aldı. Arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmada 3 bin 28 kişi enkazdan çıkarıldı.

Vakıf tarafından yürütülen yardım faaliyetlerinde afet bölgesine 900 yardım tırı ulaştırıldı, 14 aşevi, 4 mobil aşevi kuruldu, 22 noktada yemek hizmeti verildi.

Bugüne kadar İHH tarafından deprem bölgesinde 1 milyon 977 bin 595 kişilik sıcak yemek, 5 milyon 529 bin 324 ekmek, 1 milyon 857 bin 218 şişe su dağıtıldı, 230 bin 927 battaniye, 657 bin 116 parça kıyafet, 2 bin 650 çadır, 1100 konteyner yardımı yapıldı.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA muhabirine, depremlerin ardından Türkiye'nin ağır bir süreçten geçtiğini söyledi.

İnsanların bu süreçte büyük acılar çektiğini vurgulayan Aydın, "Biz de İHH olarak Türkiye'de hem arama kurtarma hem de insani ve psikososyal yardım ekiplerimizle sahada bulunduk. Acıları dindirmek ve acılara paydaş olmak için insanlarımıza yardımlarımızı hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştık." dedi.

Arama kurtarmada 65 ekipte yaklaşık 1500 kişinin sahada bulunduğunu anlatan Aydın, "Bu süreçte 6 bine yakın arkadaşımız insani yardım çalışmalarında görev aldı. 10 ilimize yardım tırlarımızı ulaştırdık. Hijyen setleri, gıda kolileri, çadırlar, oyuncaklar, insani yardım malzemelerini depremden etkilenen illerimize halkımızın desteğiyle gönderdik. Bu gerçekten büyük bir yıkımdı. Hamdolsun, İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm illerde olan teşkilatlarıyla yaraları sarmak için gayret sarf etti." ifadelerini kullandı.

Aydın, Suriye'nin de depremden etkilendiğine işaret ederek, "Bu insanlara da elimizden geldiğince çadır, insani yardım malzemesi, psikososyal destek verdik. Orada bulunan Suriyeli kardeşlerimizin koordinasyonu ve buradan giden arkadaşlarımızın desteğiyle ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ettik. Suriyeli kardeşlerimize hem hijyen malzemesi hem sıcak yemek hem gıda paketleri ve buna benzer yardımları ulaştırmış olduk." dedi.

MÜSİAD işbirliğiyle konteyner mahalle kurma çalışmaları olduğunu anlatan Aydın, yaraların sarılması için hayırseverlerin desteğiyle depremzedelere yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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