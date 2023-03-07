Kilis'te depremde hasar gören bina ve minarelerin kontrollü yıkımı sürüyor

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KİLİS (AA) - Kilis'te, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören bina ve cami minarelerinin kontrollü yıkımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerde ağır hasar gören ve güvenlik tehdidi oluşturan minarelerin, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Acil yıkılması gereken hasarlı binaların da yıkımının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Acil yıkılması gereken binalar yıkılırken, herhangi bir kazaya sebep vermemesi adına hasarlı parapet duvarlar da ekiplerimiz tarafından yıkılarak, enkaz kaldırma işlemi gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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