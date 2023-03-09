Bakan Kirişci, Kilis'te muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Kilis'te muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

AA

Bakan Kirişci, Kilis'te muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

KİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım toprakları, sadece ve sadece tarımsal üretim için kullanılmalı. Tarımın kendisinin ihtiyacı olan silolar, seralar, ahırlar, ağıllar, kümesler bile tarım topraklarında olmamalı." dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diledi.

Kirişci, ilk andan itibaren hükümet ve devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını, çalışmaların süreceğini söyledi.

Deprem sonrası hayatın normalleşmesinin önemine değinen Kirişci, "Böyle büyük bir coğrafya, tarım açısından bizim için çok çok önemli çünkü tarımsal üretim alanlarımızın yüzde 17'si bu coğrafyada. Yine bitkisel üretimin yüzde 17'si, hayvansal üretimin yüzde 18'i, tarımsal ihracatın yüzde 22'si bu coğrafyada. Buradan hareketle bizim tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra, ağıla, kümese, su ürünleri yetiştiriciysek su ürünleri yetiştirme tesislerine, arılarımız varsa arılarımızın başına bir an önce dönmemiz ve bu üretimi kaldığı yerden devam ettirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Kirişci, ilk etapta acil müdahaleleri yapma gayreti içerisinde olduklarını, bunu 15 bin çalışan ve 5 bin iş makinesiyle sahada ortaya koyduklarını aktararak, vatandaşın sadece tarımla ilgili ihtiyaçlarını değil, diğer gereksinimlerini tedarik etme adına da çaba içerisine girdiklerini anlattı.

Vatandaşların üşümemesi için 51 bin ton odun dağıttıklarını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Hayvanların yem ihtiyacı için 15 bin ton yem, vatandaşlarımıza bedelsiz dağıtıldı. İlerleyen zamanlarda büyükbaş hayvan için 500 lira, küçükbaş hayvan için de hayvan başına 50 lira olmak üzere 185 bin işletmenin ihtiyacı olan yem desteğini dağıtma kararı aldık. 1,5 milyar lira tutarındaki bu yem bedellerini geçtiğimiz cuma günü vatandaşlarımızın hesabına yatırdık. Ondan 1 hafta önce 24 Şubat'ta 3,4 milyar liralık öne çekilen bütün desteklerimizi vatandaşımızın hesabına yatırmış olduk. Toplamda 11 ilimiz için yaklaşık 5 milyar lira tutarında desteği üreticilerimize, çiftçilerimize sağladık. Diğer odundur, akaryakıttır vesairedir hiç bahsetmiyorum."

Kirişci, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için imkanları seferber ettiklerini anlatarak, bu yönde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Türkiye genelinde 13 milyar 836 milyon liralık tarımsal desteğin 3,4 milyar lirasını 11 ile dağıttıklarına değinen Kirişci, "Bundan Kilis de payına düşeni aldı. 65 milyon liraya yakın bir ödeme Kilis için de gerçekleştirilmiş oldu." dedi.

Kirişci, üreticilerin zararına ilişkin tespit çalışmaların yapıldığını, bunların devam ettiğini belirtti.

- "Sektöre verilen desteklerin sektörde kalması çok çok önemli"

Planlı üretim, sözleşmeli tarım ve stratejik ürün konularına verdikleri öneme işaret eden Kirişci, bununla ilgili Mecliste kanun teklifi bulunduğunu kaydetti.

Mecliste yasanın çıkmasının ardından yıllardan beri konuştukları pek çok konunun artık raftan kaldırılacağını ifade eden Kirişci, "Yani bunlar bir daha bir şekilde görmeyeceğimiz, duymayacağımız konular haline gelecek. Sıklıkla dile gelirdi; 'Ya biz işte ÇKS'ye kayıtlı değiliz, evet ama tarımsal üretimde bulunuyoruz.' Doğru bu faaliyetleriniz artık bu yeni mevzuatla birlikte inşallah Gazi Meclisimiz, bizim ön gördüğümüz çalışmaları, şu anda teklif olarak görüşülen kanun yasalaştığında biz artık ÇKS kayıtlı ÇKS kayıtsız ayrımı yapmadan bunları bir şekilde desteklemiş olacağız." diye konuştu.

Kirişci, ayni olarak desteklemeyi başlattıklarını, deprem nedeniyle bunları tekrar nakdiye çevirdiklerini dile getirerek, "İşin doğrusunun ayni olduğunu hepimiz biliyoruz. Sektöre verilen desteklerin sektörde kalması çok çok önemli. Ormanla ilgili pek çok husus var. Yani vatandaşla ormanın bir arada, devletle milletin bir arada barışık yaşaması adına bunlarla ilgili de atacağımız adımlar olacak, bu kanun yasalaştığında. Onun gibi pek çok husus, inşallah orta ve uzun vadede bizim tarımımızı, ormancılık faaliyetlerimizi adeta tahkim edecek, bunları geliştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Tarımın, 85 milyon ve bundan sonraki nüfus projeksiyonu da dikkate alındığında daha gözetilmesi, geliştirilmesi, kollanması gereken bir sektör olduğunun altını çizen Kirişci, "Burada kritik birkaç konu var hepimizin öğrenmesi gereken. Tarım toprakları, sadece ve sadece tarımsal üretim için kullanılmalı. Tarımın kendisinin ihtiyacı olan silolar, seralar, ahırlar, ağıllar, kümesler bile tarım topraklarında olmamalı. Bunların da sert zeminde, sert zemin de alüvyal sıvılaşma kabiliyeti olan zeminler değil, sert zeminlerde olması lazım. Buralarda bu binaların, bu yapıların inşa edilmesi de dahil konut, sanayi, endüstri, büyük küçük sanayi aklınıza gelebilecek her şeyin artık ovadan dağlara taşınması lazım. Kilis bu manada şanslı bir il. Tabii ki yapılmış olanlara, onlara ayrı bakmak lazım ama yeni inşa edilecek alanları mutlaka buna uygun olarak değerlendirmekte yarar görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis´te hasarlı minareleri yıkılan camiler, ramazanda ibadete açılacak
YEREL HABERLER Kilis´te hasarlı minareleri yıkılan camiler, ...
Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım ...
Depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de ...
Kilis'te depremde hasar gören bina ve minarelerin kontrollü yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Kilis'te depremde hasar gören bina ve minarelerin ...
İHH, depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İHH, depremin ardından yaraların sarılması için ...
Kilis Valisi Soytürk, depremle ilgili çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Kilis Valisi Soytürk, depremle ilgili çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.