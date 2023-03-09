Bakan Kirişci, şap hastalığıyla ilgili kaygılanacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi:

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KİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığına ilişkin kaygılanacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak." dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, gazetecilere, Irak'ta hastalıkla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu'nun (EuFMD) koordinasyon çalışması başlattığını söyledi.

EuFMD'nin çalışması kapsamında Türkiye'de hastalığın görülebileceği yönünde endişe oluştuğunu ifade eden Kirişci, "Buradan hareketle Şap Enstitüsü gerekli incelemeleri başlatıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda SAT-2 serotipi hastalık olduğu, konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız gerektiği hususunda Bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oluyor." diye konuştu.

Bakan Kirişci, hastalığa karşı gerekli aşının hızla üretilmesinin önemine dikkati çekerek, "Aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibarıyla da hastalığın eradike edilmesi adına bütün büyükbaş varlıklarımızda aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi ve eradikasyon işlemleri için aşılar kullanılıyor olacak." şeklinde konuştu.

- "Uluslararası organizasyonlarla görüşmelerimiz devam ediyor"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 8 Mart'ta burası doğrudan bilgilendirildi. SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Bakanlığımız her türlü çalışmayı sahada yürütüyor. Uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sağlıklı şekilde devam ediyor."

Bakan Kirişci, hastalığın varlığı yönünde belirti elde edildikten sonra aşının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü bu tür hastalıklarda uygun aşının üretilmesi gerekiyor. Bakanlığımızın bu anlamda ciddi kapasitesi, potansiyeli var. Sadece biz değil aynı zamanda özel sektörümüzün de. Bunu Kovid-19'da gördük. Onların altyapısından yararlanarak ihtiyaç duyulan aşılar süratle piyasaya dağıtılmış ve kullanılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Hayvan hareketleri durduruldu mu?" sorusu üzerine Bakan Kirişci, "İster istemez hayvan hareketleriyle ilgili bu tür tedbirler şu anda caridir." yanıtını verdi.

Yeterli aşının üretimine başlandığını yineleyen Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumdadır. Aşılama çalışmalarının kendi hızına da bağlı. Gerek Bakanlığımız gerek özel veterinerlik hizmetleri veren arkadaşlarımızın çabalarıyla aşılama işlemleri en kısa sürede tamamlanacak. Hastalık tespit edildikten sonra tekrar söylüyorum, önemli olan aşının geliştirilmesiydi. Aşı süratle geliştirildi ve yeterli aşı şu anda üretilmeye başlandı. Aşıların dağıtımı ve uygulanması önemliydi, o da bu akşam itibarıyla başlamış ve yarından itibaren de hızla sürdürülüyor olacak."



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