Kilis Belediyesi depremzedelere 3 öğün yemek hazırlıyor

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KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, belediye ekiplerince 3 öğün hazırlanan yemekler depremzedelere ulaştırılıyor.

Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince hazırlanan yemekler belirlenen noktalarda dağıtılıyor.

Müdürlük personeli 30 kişi sabahları çorba, diğer öğünlerde ise 3 çeşit yemek hazırlıyor.

Günlük yaklaşık 11 bin kişilik yemek, Kilis merkez ve köylerde depremden etkilenen depremzedelere gönderiliyor.

- "İlk andan itibaren depremzedeler için yemek hazırlıyoruz"

Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Hakan Özaslan, AA muhabirine, hazırlanan yemeklerin el değmeden paketlendiğini söyledi.

Özaslan, depremin ilk anından itibaren Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü olarak YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde depremzedelere için yemek hazırladıklarını ifade etti.

Günlük ortalama 11 bin kişilik yemek hazırladıklarını aktaran Özaslan, bu sayının talepler doğrultusunda değiştiğini belirtti.

Yemeklerin steril bir şekilde paketlendiğini dile getiren Özaslan, "Yemekler düzgün bir şekilde plastik ambalajlara dizilerek sevkiyat ekipleri ile belirlenen noktalara bırakılıyor." dedi.

Özarslan, afetin ilk günlerinde il dışındaki deprem bölgelerine de yemek gönderdiklerini dile getirerek menülerin günlük olarak değiştiğini sözlerine ekledi.

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