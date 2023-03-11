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İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi

AA

İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi

KİLİS(AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Ramazan Hayata Bereket" programı kapsamında hazırlanan yardım kolileri, öncelikli olarak deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

Vakfın basın sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle organize ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yardımları bu yıl özellikle depremden etkilenen illere yönlendirileceklerini aktaran Alaca, kolilerle 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacının karşılanmış olacağını belirtti.

Toplam 65 bin koliden oluşan ilk partinin gönderildiğini ifade eden Alaca, hedeflerinin 250 bin aileye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de yardımları ulaştıracaklarını aktaran Alaca, "Deprem bölgelerinde ramazanda açık iftar sofralarımız kurulacak. İnsanlara bu acı olayları unutturmak için el birliği ile çalışacağız. Çocuklara da bayram hediyelerini ulaştırarak bu kötü afetin izlerini inşallah unutturacağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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