Kilis'te ambulansla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te ambulansla motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.M.K. yönetimindeki 79 AAN 660 plakalı ambulans, Oylum Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi'nde A.Y'nin kullandığı 79 BLP 46 motosikletle çarpıştı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerasının da kaydettiği kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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