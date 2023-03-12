Kilis'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik

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KİLİS (AA) - Kilis'te, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler İstiklal şairinin eserlerini okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende sinevizyon gösterisi yapıldı, öğrenciler kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Programa Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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