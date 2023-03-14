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Kilis merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

AA

Kilis merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis merkezli Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda geçmiş dönemde Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis merkezli Gaziantep ve Adana'da yürütülen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Söz konusu kişilerin üst ve konutlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana, incelenmek üzere el konuldu.

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