GÜNCELLEME - Kilis'te çöken tavanın altında kalan kişi hayatını kaybetti

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KİLİS (AA) - Kilis'te, depo olarak kullanılan yerin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Saatli köyünde tarım işçisi olarak çalışan Yusuf Harmancı (45), bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan tek katlı yapıya girdi.

Bu sırada beton tavanın çökmesi sonucu Harmancı, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Harmancı'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Harmancı'nın cesedi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hafif hasarlı olduğu tespit edilen bir evin depo olarak kullanılan eklentisinin çöktüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı personelimiz, mezraya yakın olan Hudut Karakol Komutanlığı personelimiz, kurtarıcı/vinç, sağlık personelimiz ve AFAD birimlerimiz Otluca mezrasına sevk edilmiş olup derhal kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Sevk edilen ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yusuf Harmancı isimli vatandaşımız göçük altından yaklaşık 45 dakika sonra çıkarılmış, sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."

Olayla ilgili adli ve idari incelemenin başlatıldığı aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre hafif hasarlı olan evin eklentisi şeklinde kullanılan deponun tavanını tutan direğin vefat eden vatandaşımız Yusuf Harmancı tarafından oynanarak yıkılması sonucu tavanın üstüne çöktüğü, olay öncesinde tüm vatandaşlarımıza hasarlı yapılara girilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen söz konusu davranış nedeniyle bahse konu üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Deprem nedeniyle zarar görmüş riskli yapılardan uzak durulması ve bu yapılara girilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

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