Kilis'te araçlara halılı kartonlu "dolu" önlemi

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KİLİS (AA) - Kilis'te dün yağan ve bugün de etkili olması beklenen dolu nedeniyle vatandaşlar araçlarının üzerine halı ve karton sererek önlem almaya çalıştı.

Dün akşam yağan dolunun etkisiyle kar manzaraları görülen kentte dolu ve sağanak uyarısı yapıldı.



Vatandaşlar dünkü dolunun iriliğini göz önünde bulundurarak, bireysel olarak araçlarını korumaya çalıştı.

Kent genelindeki park halinde olan çoğu aracın üzerine sahiplerinin karton veya halı örttükleri görüldü.



Aracının üzerini halıyla örten vatandaşlardan Mehmet Çekiç, AA muhabirine, "Araçlarımıza zarar gelmesin diye üzerlerini halıyla kapattık. Çok şükür dün araçlarımızda bir zarar meydana gelmedi ama tedbir almak istedik." diye konuştu.​​​​​​​

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