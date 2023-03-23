Kilis'te deprem anı güvenlik kameralarında

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KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ile sonrasında yaşananlar Kilis'te güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, deprem anında bir bağ evindeki havuzun suyunun dalgalanarak taştığı görüldü.

Bir işyerlerindeki sarsıntıyla bazı eşyanın yere düştüğü gözlenen görüntülerde, avizelerin sallanması da yer aldı.

Yenibeşevler Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası da insanların bağrışmaları ve panikledikleri anları kayda aldı.

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