AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, milletvekili adayları için temayül yoklaması yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, milletvekili adayları için temayül yoklaması yapılıyor

AA

AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, milletvekili adayları için temayül yoklaması yapılıyor

KİLİS(AA) - AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde aday gösterilecek milletvekillerinin belirlenmesi amacıyla temayül yoklaması yapılıyor.

Partinin il binasında düzenlenen temayül yoklamasının komisyon başkanlığını Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptı.

Komisyonda Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdirek yer aldı.

AK Parti Kilis Teşkilatı'ndan toplam 532 kişi temayülde 26 milletvekili aday adayı için oy kullanacak.

Temayül yoklaması saat 16.00'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te TIR, park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kilis'te TIR, park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı
Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra çarpan tırdaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra çarpan ...
DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Kilis'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden deprem bölgesine günlük 30 bin kişilik iftarlık
YEREL HABERLER İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden deprem bölgesine ...
Kilis'te deprem anı güvenlik kameralarında
YEREL HABERLER Kilis'te deprem anı güvenlik kameralarında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.