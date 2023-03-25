AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, milletvekili adayları için temayül yoklaması yapılıyor

KİLİS(AA) - AK Parti Kilis Teşkilatı'nda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde aday gösterilecek milletvekillerinin belirlenmesi amacıyla temayül yoklaması yapılıyor.
Partinin il binasında düzenlenen temayül yoklamasının komisyon başkanlığını Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptı.
Komisyonda Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdirek yer aldı.
AK Parti Kilis Teşkilatı'ndan toplam 532 kişi temayülde 26 milletvekili aday adayı için oy kullanacak.
Temayül yoklaması saat 16.00'da sona erecek.