Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden haklarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.