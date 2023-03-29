Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden haklarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





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