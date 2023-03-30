Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan depremzedelere kapılarına açan işletmelere plaket

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından depremzedelere kapılarını açan düğün salonları ve kafe sahiplerine plaket verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ramazan'ın yaşanan deprem felaketi sonrası düğün salonlarını ve kafelerini vatandaşların hizmetine açan iş yeri sahiplerine plaket verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan, şunları kaydetti:

"Memleketimiz Kilis'te ve bölgemizde yaşanan büyük depremin ilk anlarından itibaren üstün gayretle organize olup, büyük çabalarla vatandaşlarımızın yanında olan düğün salonu ve kafe sahiplerine plaketlerini takdim ettik. Bu süreçte dükkanlarını, düğün salonlarını, kafelerini ve her sektörden iş yerlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunan tüm esnaf kardeşlerimize 7'den 70'e seferber olup ülkemizin her noktasından ilimize ve bölgemize yardım gönderen vatandaşlarımıza ve ilimizden bölgeye yardım göndermek için canla başla çalışan koca yürekli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız. Allah hepinizden razı olsun, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

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