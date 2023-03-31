Kilis'te DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı, adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.