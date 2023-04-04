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MHP Kilis İl Teşkilatı üyeleri depremzedelerle iftarda buluştu

AA

MHP Kilis İl Teşkilatı üyeleri depremzedelerle iftarda buluştu

KİLİS (AA) - MHP Kilis İl Teşkilatı üyeleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temasıyla depremden etkilenenler için düzenlenen iftar programı, Ekrem Çetin Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İftar öncesi konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kilislilere selamını iletti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun kötü günleri imanımızla karşılamayı bildik. Şükürler olsun, aşamayacağımız bir engel, saramayacağımız bir yaramızın olmadığını birlik ve beraberlik ruhuyla gösterdik. Belki çok ağır kayıplarımız, unutamayacağımız ve hatırladıkça yüreğimizi dağlayacak hatıralarımız oldu ama devleti enkazın altında bırakmak isteyenlere, topyekun bir milleti uçuruma sürüklemek isteyenlere asla fırsat verilmedi. Milli birlik ve dayanışma ruhumuz zaman ve mesafe merhumu tanımadan devreye girdi. Tüm dünya şahit olmuştur ki Türk milleti birbirine omuz vermiş, dayanak olmuş, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyerek dimdik ayakta kalmasını bilmişizdir."

Osmanağaoğlu, enkaz altında siyasi rant arayanlara inat MHP ve Cumhur İttifakı'nın yegane gündeminin deprem olduğunu vurgulayarak, "Yegane amacımız yaraların en kısa sürede sarılması olmuştur. Depremi fırsata çevirip sosyal medyada iftira ve yalanlarla provokasyon peşinde koşanlara inat bugün de en önemli gündemimiz deprem ve depremzede vatandaşlarımızın beklentilerinin azami ölçüde karşılanmasıdır. Biliyoruz ki birbirimize kenetlendiğimiz takdirde düzlüğüne ulaşamayacağımız yokuş yoktur. Sabahına ulaşamayacağımız gece yoktur. Çünkü devletimiz güçlüdür." dedi.

Depremzedeler için yapılan konutların en kısa sürede devletin olanaklarıyla tamamlanacağını dile getiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, atılan temellerin üzerinde 2023 damgası vuracak, Kilis yeniden yükselen değer olacaktır. Sağlam temeller üzerinde yükselen Kilis, Türk aslına vurulacak mührün de yıldızı olacaktır. Bugüne kadar yapılanlardan elde edilen tecrübelerin yansıdığı Kilis, varlığını bulduğu ruh ile yeniden ayağa kalkacaktır. Acılarımızı kullananların, siyasi yağmacılığa soyunanların çirkin siyasi hesaplar peşinde koşması hiçbirimizi şaşırtmamıştır ama unutmayınız ki devletimizin, Cumhur İttifakı'nın tartışmalarından bağımsız ayrışmaya sebep olacak polemiklerden uzak, hizmet odaklı, ülkülerine yürüyüşü bütün kararlılığıyla devam etmektedir."

Osmanağaoğlu daha sonra Kilislilerle iftar yaptı.


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