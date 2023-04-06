BAE'den Kilis'teki depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım

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KİLİS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneğince ramazan dolayısıyla Kilis'te ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, depremden etkilenen illerde ramazan yardımı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen yardım kolileri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki depoya getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, dün Şanlıurfa'da, bugün de Kilis'te BAE Kızılayının emanetlerini dağıttıklarını söyledi.

Kilis'te 200 aileye yardım kolisi dağıtılacağını belirten Balkan, "Allah nasip ederse yarın da Adıyaman'da deprem bölgesinde olacağız. Bu yardımları yaklaşık 10 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri ile bu bölgede dağıtıyoruz." dedi.

Balkan, destek olan Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine teşekkür etti.

Yardım kolilerinin dağıtımına Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa temsilcisi Osman Gerem, BAE Ankara Büyükelçiliği görevlisi Muhammed Öztürk ve gönüllüler katıldı.

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