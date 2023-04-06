İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı Kilis'te protesto edildi

KİLİS (AA) - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Kilis'te protesto edildi.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Şakir Atik Camisi'nde teravih namazı sonrası toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu Genel Sekreteri Abdulcelil Yılmaz, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in her ramazanda bir bahane ile Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmayı adet haline getirdiğini belirtti.

İsrail terörüne karşı tüm müslümanları ses yükseltmeye davet eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Baskında silahlar kullanılmış, yangınlar çıkmış, yaralı insanların ambulansa ve hastaneye gitmeleri bile engellenmiştir. Bu, bütün Müslümanlara, insan onuruna, insan haklarına yapılmış aşağılık, kaba, barbarca bir saldırıdır. Kendi içindeki etik ve politik sıkışmaya bir çıkış yolu ararken kitlesel gösterilerle iç savaş eşiğine gelen İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırarak dikkatleri Filistinliler ve müslümanlar üzerinden dışarıya, başka noktalara kaydırma oyunuyla zaman ve imkan kazanmak istemektedir. İsrail, bütün kabalığı, pervasızlığı ile sabrın tüm sınırlarını zorlamaktadır. Bu fütursuzluğa, başta bölge ülke ve halkları olmak üzere bütün İslam dünyası ve dünya kamuoyu 'dur' demelidir."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

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