Kilis'te ikinci ara tatil başladı

KİLİS (AA) - Kilis'teki öğrenciler, son ders zilinin ardından ikinci ara tatillerine başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bazı okulları ikili eğitime aldıklarını söyledi.
İl genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 Mart itibariyle başladıklarını hatırlatan Akkurt, "Öğrencilerimiz bugün kısa bir mola veriyorlar. 52 bin öğrenciyle başlamıştık eğitim-öğretim yılına. Ancak gelen nakillerle bu sayıs 53 bin civarında şu anda." diye konuştu.
Akkurt, öğrenciler iyi tatiller dileyerek, ara tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.