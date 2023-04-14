Kilis'te ikinci ara tatil başladı

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KİLİS (AA) - Kilis'teki öğrenciler, son ders zilinin ardından ikinci ara tatillerine başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bazı okulları ikili eğitime aldıklarını söyledi.

İl genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 Mart itibariyle başladıklarını hatırlatan Akkurt, "Öğrencilerimiz bugün kısa bir mola veriyorlar. 52 bin öğrenciyle başlamıştık eğitim-öğretim yılına. Ancak gelen nakillerle bu sayıs 53 bin civarında şu anda." diye konuştu.



Akkurt, öğrenciler iyi tatiller dileyerek, ara tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

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