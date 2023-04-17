Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 10-17 Nisan tarihleri arasında 8 şüpheli yakalandı, firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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