Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 10-17 Nisan tarihleri arasında 8 şüpheli yakalandı, firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.