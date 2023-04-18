Deprem bölgesindeki illerde Kadir Gecesi idrak edildi

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KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kilis'te camilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden gecede eller semaya açıldı.

Bazı vatandaşlar, kalabalık dolayısıyla namazlarını cami avlusunda kıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi'nde camilerde yoğunluk yaşandı.

Çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Yerleşkedeki camilerde namaz kılanlar, Kur'an-ı Kerim dinledi.

Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

- Malatya

Malatya'da Kadir Gecesi'nde dualar edildi.

Battalgazi ilçesindeki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Teravih namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, dondurma ve lokum ikramı yapıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da ise Kadir Gecesi çadır kentte idrak edildi.

İl Müftülüğünce Eğriçay Atletizm Pisti'ndeki çadır kentte organize edilen programda mevlit okutuldu.

İlahi dinletisi ve duanın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

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