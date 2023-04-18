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Kilis'in kanalizasyon ve içme suyu hattı yenilenecek

AA

Kilis'in kanalizasyon ve içme suyu hattı yenilenecek

KİLİS (AA) - Kilis'in kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattının yenileneceği projenin ihale sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Nikah Salonu'nda organize edilen törende, Kilis'in kanalizasyon şebeke hattının artık miadını doldurduğunu söyledi.

Ramazan, "Kilis İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi"nin, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında finanse edildiğini belirtti.

Az miktardaki yağmurda dahi şebekede sorun yaşandığına dikkati çeken Ramazan, şunları kaydetti:

"Nüfusumuz da şu anda en azından o dönemden bu zamana kadar iki, üç kat kadar artmış durumda olduğundan, hattımız ömrünü tamamlamış bulunmaktadır. Bu durumda yaklaşık 240 kilometre kanalizasyon hattı, 300'lük boru çapında ve 1600 boru çapına kadar yükselmektedir. Diğer 40 kilometre de ilave içme suyu. İçme suyumuzun şebeke hattı tamamlandı. Bu projemiz yaklaşık 25 milyon avro Avrupa fonundan hibe aldı ve bunun KDV'sinin de muafiyetini aldık."

Ramazan, Kilis'in tarihinin en büyük hibesini aldığını vurgulayarak, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Recep Soytürk'ün de katıldığı törende, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile yüklenici firma temsilcisi, ihale sözleşmesini imzaladı.

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