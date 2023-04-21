Depremden etkilenen Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı

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KİLİS (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini belirten Soytürk, "Bir taraftan depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. Çok şükür, 6 Şubat depreminde çevremizdeki illere baktığımızda, göreceli olarak daha hafif bir depremle karşılaştık. Daha organize bir yardım kampanyası ürettik ve sadece Kilis'e değil, aynı zamanda çevre illere ve ilçelere de yardım ettik." diye konuştu.

Soytürk, devletin imkanlarıyla depremzedelere çadır ve konteyner dağıttıklarını anlatarak, yakın bir tarihte diğer hak sahibi depremzedelere de konteynerlerini teslim edeceklerini söyledi.



Vali Soytürk, deprem sonrası yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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