Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

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KİLİS (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnafı ziyaret eden Özdağ, vatandaşların ve çocukların hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, bayramın üçüncü gününde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kilisli vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Mültecileri uluslararası uygunluğa, milli hukukumuza, insan haklarına uygun bir şekilde ve gereken düzenlemeleri yaparak, Suriye'de güvenliklerini uluslararası güvenlik şemsiyesi altında 5 senelik bir süreyle alarak ülkelerine göndermek istiyoruz." dedi.

Ümit Özdağ, bir vatandaşın daveti üzerine evini ziyaret etti.

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