Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 hırsızlık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı, 4'ünün de yakalanması için soruşturma sürüyor.



Ekipler, 129 küçükbaş, takım çantası ve tamir aletleri, matkap, spiral ve havalı tabancayı sahiplerine teslim etti.

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