Kilis'te haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, 17-24 Nisan tarihleri arasında araması bulunan 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden, 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.