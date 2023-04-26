Kilis'te haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında, 17-24 Nisan tarihleri arasında araması bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden, 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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