Kilis'te 9 hükümlü yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 24 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması olan 21 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından, 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğer 12 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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