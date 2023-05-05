Kilis'te DEAŞ üyesi 3 şüpheli tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





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