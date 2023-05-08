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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kilis milletvekili adayları basın mensuplarıyla buluştu

AA

AK Parti Kilis milletvekili adayları basın mensuplarıyla buluştu

KİLİS (AA) - AK Parti Kilis milletvekili adayları, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kilis milletvekili adayı Ahmet Salih Dal, seçim çalışmalarını sahada sürdürdüklerini söyledi.

Bu seçimin önceki seçimlerden daha fazla önem arz ettiğini belirten Dal, şunları kaydetti:

"Bu seçimi diğer seçimlerden ayırt eden en büyük özelliği bir taraftan milli ve yerlilik tarafı, bir taraftan da yurt dışından ve kimden getirileceği belli olmayan paralarla ülkeyi kimlere, kimlerle beraber ortak bir şekilde yöneteceklerinin bir seçimi olacak. Bir taraftan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi savaş gemisini, uçağını, helikopterini, savunma sanayisi anlamında her türlü teçhizatını yapan, tarımda sosyal devlet anlamında uzayda, teknolojide kendi milli ve yerlilik oranını en üst seviyeye çıkartmaya çalışan, bir taraftan da eski Türkiye hayali olan yani Amerika'yı, İngiltere'yi, İsrail'i küstürmeyelim, onlarla beraber ortak iş yapalım özleminde olan bir taraf arasında seçim yapılacak. Halkımızın da bunun farkında olması ve bundan dolayı da AK Parti'ye sarılması bizi ziyadesiyle memnun ediyor."

Dal, kentte devam eden çalışmaların da tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

AK Parti Kilis milletvekili adayı Fazıl Arısoy da sahada çalışmalarını sürdürdüklerini, Kilis'e bir eğitim ve araştırma hastanesi kazandıracaklarını ifade etti.

Programa katılan Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu da konuşma yaptı.

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