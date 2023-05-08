Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kapsamlı istihbari çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışında olan zanlıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinde yapabileceği eylemlerle seçim güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen 2 zanlıya ait bilgiler elde edilmiştir. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Mayıs'ta Kilis merkezli başlatılan Antalya ve Denizli'de icra edilen eş zamanlı operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konulmuştur."



İl Jandarma Komutanlığınca işlemleri tamamlanan 2 zanlının, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandıkları açıklandı.



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