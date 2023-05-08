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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

AA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

KİLİS (AA) - Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Kilis başta olmak üzere son birkaç güne girdiğimiz bu seçim sürecinden inşallah biz zaferle çıkacağız." dedi.

Oğan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığını (KESOB) ziyaret etti.

Ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Oğan, beraberindekilerle caddedeki esnafı ziyaret edip destek istedi.

Oğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilislilerin kendilerini sevgiyle karşıladıklarını söyledi.

Gençlerin kendilerine ilgisinin fazla olduğunu belirten Oğan, şöyle konuştu:

"Her buluşmaya gittiğimiz toplantı, mitinge dönüşüyor. Her esnaf ziyaretimiz miting havasında geçiyor. İzdihamla da neticeleniyor. Bu da özellikle de gençlerin bize ilgisinin yoğun olduğunu gösteriyor. Seçimler başlamadan bütün yorumcular, siyaset bilimcileri, analizciler diyordu ki 'bu seçimin sonucunu gençler belirleyecek. Gençler kimin yanında olursa seçimi o kazanacak'. Açık ara gençlerin bizim yanımızda olduğunu net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Türk gençliği ve yerelde Kilis gençliği bizimle beraberdir. Kilis gençliği 'bir oy zafere, bir oy Sinan Oğan'a' diyor burada da. O sebeple de ben inanıyorum ki Kilis'ten milletvekillerimizi inşallah Meclis'e göndereceğiz ve Kilis'te de rekor oyla cumhurbaşkanlığı yarışını tamamlayacağız."

Yüzde 12-16 bandında oy oranına ulaştıklarını ileri süren Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan taraf olacaklarını anlattı.

İmamoğlu'na yapılanları kınadığını aktaran Oğan, ancak kendi seçim otobüsüne de bir saldırı olduğunu, aynı kınamayı hiç kimseden görmediklerini öne sürdü.

"Biz birilerinin tavşan adayı olarak çıkmadık." diyen Sinan Oğan, şöyle konuştu:

"Kilis başta olmak üzere son birkaç güne girdiğimiz bu seçim sürecinden inşallah biz zaferle çıkacağız. Erzurum provokasyonu üzerinden bize 'çekil' çağrısında bulunanlara seslenmek istiyorum. Ne Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında ne Ata İttifakı'nın milletvekilliği seçimlerinde çekilme, birileriyle pazarlık yapma gibi niyeti yoktur. Biz birilerinin tavşan adayı olarak çıkmadık."

Oğan, Türk milleti HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasın diye aday olarak çıktıklarını belirterek, "O sebeple de biz hiçbir zaman Türk milletinin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin de 13 milyon sığınmacının istilasına uğramasına göz yummayacağız." diye konuştu.

Ardından dışarıdaki kalabalığa hitap eden Oğan, komşu ülkelerle barış içerisinde ve dış ticaretini artıran bir politika izleyeceklerini ifade etti.

Vatandaşları sandığa çağırdıklarını dile getiren Oğan, 14 Mayıs'ın sığınmacılar ve sınır tellerini "elini kolunu sallayıp gelenler" için bir referandum olmasını istediklerini kaydetti.

Daha sonra üniversite bölgesine geçen Oğan ve beraberindekiler, gençlerle bir kafede fotoğraf çektirerek, sohbet etti.

Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partililer de yer aldı.

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