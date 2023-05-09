Kilis'te 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1-8 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 hırsızlık olayında 10 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

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