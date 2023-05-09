Yerli otomobili Togg, Kilis'te tanıtıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg'un koltuğuna geçen AK Parti Kilis Milletvekili Adayı Ahmet Salih Dal, Togg ile şehir turu yaptı. Kentin girişinde başlayan şehir turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobili inceleyen Kilisliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Eyüp Topaloğlu, yerli aracı beğendiğini belirtti. Sevinçli olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Otomobilimiz yerli olduğu için sevinçle karşıladık. Türkiye için yıllardan beri beklenen bir olaydı, sevinçliyiz." dedi.

Togg tanıtım programına, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, AK Parti Kilis milletvekili adayı Fazıl Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

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