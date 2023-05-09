Kilis'te evde çıkan yangın söndürüldü

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Şeyh Mehmet Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar tarafından çağrılan itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.





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