Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan, mesajında, özgürlüğe ve bağımsızlığa ilk adımın atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Kilislilerin bayramını kutlayan Ramazan, şöyle devam etti:

"Sizlerin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları, memleketimizin ve ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı, her geçen gün daha da artırmaktadır. Yaşadığımız çağda, her alanda sizin enerjinize ve heyecanınıza, en önemlisi de hayallerinize olan ihtiyacımız, üzerinizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizler size inanıyoruz. Sizleri bu milletin umudu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz ve sizler için daha yaşanılabilir bir Kilis inşa etme gayreti içerisindeyiz. Haydi el ele, gönül gönüle vererek memleketimizi ve ülkemizi daha ileri taşıyalım."​​​​​​​

