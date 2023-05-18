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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan seçimlerde Erdoğan'a destek çağrısı

AA

Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan seçimlerde Erdoğan'a destek çağrısı

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

Ramazan, Meclis Salonundaki basın toplantısında, Kilis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yüksek oy oranı ile destek veren iller arasında bulunduğunu söyledi.

Seçimlerin 2. tura kalmasını milli iradeye saygıyla karşıladıklarını ifade eden Ramazan, "Milletimizin almış olduğu karar, dün olduğu gibi bugün de başımız üstünedir. Bugün burada Cumhur İttifakı olarak tüm vekillerimiz, başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla bulunmaktayız. Yaklaşık 2 ay gibi bir süreden beri sahada olan bizler, hemşerilerimizin tüm sıkıntı ve problemlerini yakından biliyor ve çözüm üretme noktasında 14 Mayıs'tan itibaren yeniden çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Ramazan, Erdoğan'ın 21 yıldır milletten aldığı destekle Türkiye'yi adeta şaha kaldırarak, dünya üzerinde hatırı sayılır noktaya ulaştırdığını kaydetti.

Programa, milletvekili seçilen Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, partililer ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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