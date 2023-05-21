GÜNCELLEME - Kilis'te bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Mersin'de gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki bir rezidansta 13 Mayıs'ta R.K'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Ekipler, Mersin'de belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda olayın şüphelisi H.R.B’yi gözaltına aldı.

Kilis'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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