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CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, seçim çalışmalarını Kilis'te sürdürdü

AA

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, seçim çalışmalarını Kilis'te sürdürdü

KİLİS (AA) - CHP'den 28. dönem Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te seçim çalışmalarına devam etti.

Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için geldiği Kilis'te, bir kafede yaptığı açıklamada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıçdaroğlu iktidarında Avrupa'yla görüşülerek Türkiye'deki mültecilerin Avrupa ülkelerine gönderileceğini aktaran Sarıgül, çalışarak kazanacaklarını belirtti.

Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kimse seçmenin oyunu cebinde sanarak toplama, çıkarma yapmasın. Kimse kendileri nereye giderse seçmenin de oraya gideceğini zannetmesin. Hiç kimse en ufak bir endişeye, umutsuzluğa kapılmasın. İsteyenler değil, çalışanlar kazanır, çalışa çalışa kazanacağız. Bunu Erzincan'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım, uzun ve kasvetli bir geceden güzel bir bahar sabahına inşallah kavuşacağız. Dünü ve bugünü unutacak güzel yarınlar için inşallah birlikte çalışacağız."

Sarıgül ve beraberindeki partililer, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

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