Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen terör olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 3 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket ettiği, örgüt mensupları ile irtibatlı, iltisaklı olduğu tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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