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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü

AA

Kilis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü

KİLİS(AA) - AK Parti ve MHP Kilis il başkanlıkları tarafından 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Kilis'in yeniden Erdoğan'a büyük bir katkıyla destek vereceğine inandıklarını anlatan Dal, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olabilmesi için son ana kadar çalışacaklarını kaydetti.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise Kilis'te Cumhur İttifakı'na rekor oy beklediklerini vurguladı.

Yürüyüşe Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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