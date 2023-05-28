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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde valiler ve belediye başkanları oylarını kullandı

AA

Deprem bölgesinde valiler ve belediye başkanları oylarını kullandı

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te, vali ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ve 8 yaşındaki kızı Elif ile oy kullanacağı merkez Şehitkamil ilçesindeki Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi'ne geldi.

1427 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gül, basın mensuplarına, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de seçim adeta demokrasi şöleniyle geçiyor. Biz de ailecek oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun. Allah hayırlı neticeler nasip etsin. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk." dedi.

Türkiye Belediye Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki Aslı Alevli İlkokulu'na geldi.

Şahin, eşi İzzet Şahin ile 1002 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, oyunu Rasime Polat İlkokulu'nda kullandı.

Ayhan, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz tüm gayretlerimizle sükunetli seçim ortamını tesis etmek için çalışırken, vatandaşlarımızın da özgür iradesini sandık başında göstererek demokrasinin getirdiği en temel hakkı kullanmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de oyunu Rasime Polat İlkokulu'nda kullandı.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Beyazgül, "Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum."ifadelerini kullandı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gürkan, Battalgazi ilçesindeki Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulu 2193 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Gürkan, "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin milletimize, memleketimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan seçimler, halkın özgür iradesinin sandığa tecellisidir. Bu anlamda vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanmaları adına oylarını kullansınlar. Seçimin milletimize, ülkemize ve insanlık barışına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

- Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile sandığa giderek oyunu kullandı.

Yunus Emre İlkokulu'ndaki 1079 numaralı sandıkta oyunu veren Vali Soytürk, sandık görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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