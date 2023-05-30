THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis'e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis'e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

AA

Kilis'te Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol kapsamında 14 bin Antep fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu.

THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis'e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

KİLİS (AA) - Kilis'te Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol kapsamında 14 bin Antep fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu.

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu köyü Ardıçlı mezrasında Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı'nın katkılarıyla program düzenlendi.

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yeliz Duyuran, Kilis'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Kilisli çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Duyuran, "31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günümüz vesilesiyle Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı olarak ÇEKUD işbirliği ile her bir kabin ekibimiz adına Kilis'teki Antep fıstığı ağaçlandırma sahasına 14 bin fidan diktik. Kilisli çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü ve ÇEKUD Bölge Başkanı İsmet Gümüş, THY çalışanları ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, 95 dönüm arazide ağaçlandırma sahası yaptıklarını kaydetti.

Kilis'te kuraklığa dayanıklı ağaç türleri diktiklerini dile getiren Gümüş, "Kilis ilimiz Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. O nedenden dolayı kuraklığa en dayanıklı türleri dikmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma sahamıza 2 bin adet fıstık fidanı 2 yıl önce dikildi. 10 yıl sonra Kilisli çiftçilere gelir getirecek bir alan olacak." diye konuştu.

Gümüş, 14 bin fidan dikimi için katkı sağlayan Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fıstık fidanları dikildi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kaya, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ...
Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Deprem bölgesinde valiler ve belediye başkanları oylarını kullandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde valiler ve belediye başkanları ...
MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir oyunu kullandı
YEREL HABERLER MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir oyunu kullandı
Kilis'te sandık başına gidemeyen seçmenler "seyyar sandık"ta oylarını kullandı
YEREL HABERLER Kilis'te sandık başına gidemeyen seçmenler "seyyar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.