THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis'e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

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KİLİS (AA) - Kilis'te Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokol kapsamında 14 bin Antep fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu.

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu köyü Ardıçlı mezrasında Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı'nın katkılarıyla program düzenlendi.

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yeliz Duyuran, Kilis'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Kilisli çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Duyuran, "31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günümüz vesilesiyle Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı olarak ÇEKUD işbirliği ile her bir kabin ekibimiz adına Kilis'teki Antep fıstığı ağaçlandırma sahasına 14 bin fidan diktik. Kilisli çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü ve ÇEKUD Bölge Başkanı İsmet Gümüş, THY çalışanları ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, 95 dönüm arazide ağaçlandırma sahası yaptıklarını kaydetti.

Kilis'te kuraklığa dayanıklı ağaç türleri diktiklerini dile getiren Gümüş, "Kilis ilimiz Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. O nedenden dolayı kuraklığa en dayanıklı türleri dikmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma sahamıza 2 bin adet fıstık fidanı 2 yıl önce dikildi. 10 yıl sonra Kilisli çiftçilere gelir getirecek bir alan olacak." diye konuştu.

Gümüş, 14 bin fidan dikimi için katkı sağlayan Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fıstık fidanları dikildi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kaya, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve yetkililer katıldı.

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