Kilis'te "Güneş Enerjisi Santrali Projesi"nin imza töreni yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince 119 bin metrekare alan üzerine kurulacak "Güneş Enerjisi Santrali Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, enerjisinde tasarruflu, yatırımında verimli ve hizmetinde kaliteli bir Kilis için büyük bir öneme sahip "Güneş Enerjisi Santrali Projesi"nin imza töreninin yapıldığı belirtildi.

119 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek bu santralle birlikte ciddi miktarda tasarruf sağlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye enerji giderlerimizin yüzde 82'sini güneş enerjisinden sağlamış olacağız. Günümüz dünyasının en dikkat edilmesi gereken konularından biri olan, enerji kaynaklarının verimli kullanılması adına gerçekleştirilecek bu proje, tamamlandığında fotovoltaik paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elektrik üreten dev bir tesis olacak ve 170 milyon liraya mal olacaktır. 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile ihale edilen tesisimizin, bütün yapım ve işletme giderleri yüklenici firmaya ait olacak olup tesis faaliyete geçtiği andan itibaren 10 yıl süreyle yüzde 12,5'lik kısmı belediyemize pay edilecektir. 10 yıl sonra ise tesisin işletmesi ve mülkiyeti tamamen belediyemize devredilecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha temiz bir çevre ve en önemlisi kendi kendine yetebilen ve enerjisini kendisi üretebilen bir Kilis Belediyesi bırakabilmek adına çok yakın zamanda temelini de atacağımız bu proje şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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